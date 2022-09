Meteo: ondata calda nei prossimi giorni, ma nel week-end collo termico e clima autunnale in arrivo!

Una nuova rimonta dell'anticiclone sub-tropicale - l'ennesima di questa estate - sta per portare una nuova ondata di caldo sull'Italia. Come vi abbiamo già accennato in questo precedente articolo, le temperature sono destinate a salire nella giornata di domani e poi in quella di Mercoledì su tutta la penisola.

Ma sarà al Sud e sulle Isole Maggiori che il caldo si farà sentire maggiormente, con temperature che raggiungeranno anche i 33-35 gradi fra Mercoledì-Venerdì, fase clou di questa nuova onda di calore. Anche al Centro-Nord il caldo si farà sentire e si toccheranno comunque valori intorno ai 30-32 gradi, specie in Emilia Romagna, Veneto. Tuttavia avremo dei passaggi nuvolosi e dei temporali sparsi, in particolare verso Giovedì-Venerdì, che contribuiranno a mantenere le temperature più contenute rispetto al Meridione.

A seguire però la situazione meteo potrebbe radicalmente cambiare. E' sempre più probabile infatti l'arrivo di una massa d'aria fredda in discesa dal Nord Europa che fra Venerdì e Sabato dovrebbe interrompere bruscamente questa fase calda. Osservando i principali modelli matematici notiamo l'ingresso prorompente di una saccatura a carattere freddo con forti venti di bora, maltempo e un progressivo marcato calo termico al nord e al centro entro Sabato, in estensione poi anche al Sud nella giornata di Domenica. Dunque, le temperature potrebbero abbassarsi di molto e andare anche al di sotto dei 20 gradi in pieno giorno, facendo così registrare un vero e proprio crollo termico e un passaggio da condizioni pienamente estive e condizioni praticamente autunnali.

Modello ECMWF: primo impulso molto fresco in arrivo nel fine settimana con calo termico importante entro Domenica

Attendibilità medio-alta

Poi possibile nuovo impulso ancora più freddo con maltempo e clima autunnale a inizio terza decade - da confermare

L'afflusso di aria molto fresca da nord potrebbe proseguire anche nella settimana successiva, con un secondo impulso di aria artica sull'Italia verso il 20-21 Settembre. Se la previsione venisse confermata avremmo un ulteriore calo termico ed un clima perfino freddo, di stampo tardo-autunnale, specialmente sulle regioni adriatiche. La distanza temporale però ci invita ad essere cauti. Analizzeremo più a fondo questa previsione nei prossimi giorni.