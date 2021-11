Meteo: oggi tra nubi e piogge sparse, da GIOVEDI' cambia tutto!

Il transito di deboli correnti atlantiche sta favorendo la formazione di nubi diffuse e piogge sparse, ma senza fenomeni eccezionali. Insomma stiamo vivendo ore tipicamente autunnali, senza eccessi (potremmo definirla la "normalità"). In giornata avremo ancora fenomeni su Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna nord-occidentale. Miglioramento graduale al nord e gran parte del centro.

Tra stasera e domani avremo un generale momentaneo miglioramento o quantomeno una generale attenuazione dei fenomeni, in attesa però di una forte perturbazione prevista da giovedì.I primi intensi fenomeni legati a questa perturbazione atlantica giungeranno da domani sera su Sardegna, Lazio, Toscana e Liguria, ma il grosso del maltempo arriverà tra giovedì e venerdì: le piogge saranno diffuse e i temporali risulteranno molto forti sul versante tirrenico (dalla Liguria alla Sicilia). Probabile il ritorno di fenomeni eccezionali sulla Sicilia e finanche sulla Calabria.

Grazie ad un netto calo delle temperature su tutto il nord assisteremo ad un progressivo calo della quota neve: i primi fiocchi di neve a quote basse arriveranno sul Piemonte, specie nel cuneese. Qualche comparsa a bassa quota anche sull'entroterra ligure tra genovese e savonese. Forti nevicate sono previste anche sulle Alpi centro-orientali, ma a quote più elevate (indicativamente oltre 800-1000 metri).

Nel frattempo si solleverà un sostenuto vento di scirocco al sud e sul versante adriatico, il quale andrà ad alimentare i forti rovesci e temporali che colpiranno le regioni tirreniche.

Nel week-end possibile ulteriore peggioramento del tempo! Una vasta saccatura artica potrebbe penetrare sin sul Mediterraneo dove apporterebbe un netto calo termico, ancora maltempo intenso, venti forti e soprattutto nevicate molto abbondanti sulle Alpi fino a quote basse! Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo.