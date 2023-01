Meteo oggi: torna protagonista l'anticiclone, qualche pioggia però al Sud, vediamo dove

L'alta pressione delle Azzorre è in fase di espansione verso la nostra penisola e nei prossimi giorni garantirà condizioni di tempo prevalentemente stabili, seppur lasciando esposti i settori più orientali e meridionali a correnti più fredde da nord-est e a qualche locale fenomeno.

Per quanto concerne la giornata odierna, avremo condizioni di bel tempo con cieli in gran parte soleggiati o poco nuvolosi al Centro-Nord (salvo maggiori coperture fra Liguria e Toscana). Al Sud invece avremo schiarite alternate ad annuvolamenti anche compatti, che potranno dar luogo a deboli precipitazioni sulla Puglia (settori costieri in particolare) e sul basso Tirreno fra il pomeriggio-sera, ovvero fra Calabria tirrenica e messinese.

Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento nei valori diurni. Freddo intenso al mattino e nelle ore notturne con gelate diffuse al Nord e temperature prossime o inferiori allo zero anche in pianura sull'area occidentale.