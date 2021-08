Meteo: oggi termina l'estate meteorologica, acquazzoni e temporali sparsi al centro-nord

Mentre l'alta pressione si rinforza sulle regioni meridionali, il resto della penisola è ancora alle prese con aria più instabile che determina lo sviluppo di rovesci e temporali. Questa instabilità sarà più marcata e tangibile nel corso del pomeriggio, soprattutto nelle aree interne del centro-nord.

Sono le ultime note instabili prima del rinforzo dell'anticiclone su tutta Italia, che ci accompagnerà per gran parte della settimana.

METEO 31 AGOSTO 2021 | Oggi si conclude definitivamente l'estate meteorologica sul calendario climatico dell'Italia, mentre da domani 1 settembre inizierà l'autunno. Si tratta di convenzioni climatiche, che non hanno nulla a che fare con le stagioni classiche a cui siamo tutti abituati.La giornata sarà nel complesso stabile al sud, mentre sul centro-nord sarà possibile la formazione di acquazzoni e temporali pomeridiani. Le aree più a rischio sono Marche, Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Veneto: i fenomeni prediligeranno le aree interne, collinari e montuose e solo sporadicamente le coste.

Isolati fenomeni attesi anche nelle aree interne della Liguria, in Friuli, Trentino Alto Adige. Isolatissimi e rapidi piovaschi nelle aree interne di Puglia, Abruzzo, Basilicata, Sicilia.