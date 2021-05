Meteo: oggi temporali e rischio grandine al nord e regioni adriatiche

Il flusso fresco atlantico non accenna a mollare la presa e, approfittando dell'assenza dell'anticiclone africano, continuerà ad attraversare la nostra penisola da ovest verso est. Gli effetti più importanti di questo scorrimento perpetuo di aria fresca li osserveremo, quest'oggi, al nord e sulle regioni adriatiche.



Come spesso avviene tra primavera ed estate, in presenza di correnti fresche provenienti da ovest sono le regioni del nord e del versante adriatico ad assistere a numerosi acquazzoni, temporali e grandinate, mentre sulle aree tirreniche (specie sulle coste) il tempo si mantiene più stabile. È una peculiarità tipica dei flussi d'aria occidentali molto blandi e non organizzati.



METEO 13 MAGGIO 2021 | Dopo una mattina nel complesso variabile e con pochissime piogge assisteremo ad un graduale peggioramento nel pomeriggio. Ci aspettiamo la formazione di numerosi temporali e rovesci su Puglia, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino.



I fenomeni, che prenderanno vita nelle aree interne, si estenderanno rapidamente alle coste adriatiche.

Ovviamente si tratterà di temporali o rovesci a macchia di leopardo e non molto estesi. Attenzione alla possibilità di grandinate associate a questi temporali pomeridiani.



Isolati temporali potranno formarsi anche nelle zone interne della Toscana, in Piemonte e sull'Appennino tra Campania, Lazio e Basilicata.