Meteo oggi: tempo stabile e sole sull'Italia, qualche nebbia al Nord

Poche novità sotto l'aspetto meteorologico per la giornata odierna. L'alta pressione di matrice sub-tropicale determinerà anche oggi condizioni di stabilità atmosferica su tutto il territorio, con temperature ampiamente sopra le medie del periodo.

Sa segnalare foschie e nebbie localmente fitte sulla Pianura Padana, specie sul nord-ovest, in generale dissolvimento dopo le prime ore del mattino.

Temperature come detto sempre al di sopra delle medie, con valori massimi che si assesteranno all'incirca fra i 23-26 gradi. Più caldo in genere sulle regioni tirreniche. Ventilazione che risulterà debole, in prevalenza proveniente dai quadranti settentrionali.