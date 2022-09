Meteo oggi: tempo incerto fra rovesci e schiarite, ventilazione sostenuta e clima fresco

Prosegue l'afflusso di correnti fresche orientali sulla nostra penisola, con tempo in prevalenza stabile ma anche con qualche rovescio e temporale sparso.

Oggi, 21 Settembre - Al Nord avremo nuvolosità irregolare, specialmente su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, con locali precipitazioni di debole intensità. Maggiori schiarite altrove. Al Centro nuvolosità più diffusa su Marche, Abruzzo e Lazio, con possibili rovesci per lo più nelle aree interne. Precipitazioni nella seconda parte del giorno anche sulla Sardegna orientale. Maggiori spazi soleggiati altrove. Al Sud instabile su Calabria e Sicilia centro-orientale, con rovesci e possibili temporali. Fenomeni localmente di forte intensità sulla Sicilia. Più stabile e soleggiato sulle altre regioni.

Le temperature saranno stazionarie o in lieve ulteriore calo. Ventilazione sostenuta dai quadranti nord-orientali, in particolar modo al centro-sud.