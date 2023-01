Meteo: oggi tanto sole al Centro-Sud, peggiora in giornata al Nord, ecco dove

Dopo l'intensa perturbazione nord-atlantica giunta sull'Italia negli ultimi due giorni, oggi la pressione è tornata a rinforzarsi sul nostro territorio e garantirà condizioni di tempo ampiamente stabili.

I cieli saranno in prevalenza soleggiati al Centro-Sud, salvo gli ultimi annuvolamenti sulle estreme regioni meridionali al mattino, in un contesto però ancora ventilato e piuttosto freddo per correnti settentrionali.

Al Nord invece il tempo partirà stabile (e in prevalenza soleggiato) ma andrà peggiorando nella seconda parte della giornata per l'arrivo di un nuovo impulso instabile legato a un veloce cavetto d'onda atlantico, questa volta molto più debole. Fra pomeriggio-sera assisteremo quindi ad un nuovo aumento delle nubi con precipitazioni che potranno interessare i settori alpini, specie di nord-est, e in particolar modo Liguria, Alta Toscana ed Emilia occidentale.

Piogge deboli o moderate nella seconda parte di oggi al Centro-Nord, in particolare fra Liguria, Toscana, Emilia Romagna, e sulle aree alpine/prealpine. Stabile al Centro-Sud. Fonte: Lamma Toscana

Si tratterà di fenomeni per lo più deboli o moderati, che tenderanno comunque ad esaurirsi entro la giornata di domani, quando questa veloce perturbazione si sarà già spostata sulle regioni meridionali.