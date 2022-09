Meteo oggi: sole su tutta l'Italia e caldo gradevole

Pressione in aumento e condizioni di generale bel tempo nella giornata odierna sull'Italia. Lunedì 12 Settembre trascorrerà dunque all'insegna dei cieli sereni o poco nuvolosi. Locali addensamenti nuvolosi potranno dar vita a veloci acquazzoni sull'appennino calabro durante le ore pomeridiane.

Per quanto concerne le temperature, saranno in lieve calo sulle regioni centro-meridionali. Le massime si attesteranno in genere fra i 26-29 gradi. Un po' più caldo sulla Sardegna.

Temperature che torneranno ad aumentare invece domani e Mercoledì per l'arrivo di aria più calda di matrice sub-tropicale che riporterà il caldo intenso soprattutto al Centro-Sud.

Seguite gli aggiornamenti su