Meteo oggi: sole prevalente al mattino, dal pomeriggio temporali anche forti specie su regioni tirreniche

La settimana inizia con un tempo decisamente più stabile rispetto ai giorni scorsi grazie all'allontanamento del vortice depressionario responsabile del forte maltempo del week end. Da oggi si apre infatti un periodo sicuramente più soleggiato e mite (ne abbiamo parlato qui) ma non privo di instabilità. Anzi, nei prossimi giorni saranno numerosi i temporali che si manifesteranno sulla penisola, soprattutto durante le ore pomeridiane.

Oggi, Lunedì 22 Maggio avremo condizioni meteo generalmente stabili al primo mattino, salvo nubi e locali piogge già dalle prime ore della giornata fra Sicilia orientale e Calabria. Fra tarda mattinata e pomeriggio assisteremo allo sviluppo di nubi cumuliformi che daranno luogo a temporali e rovesci principalmente lungo la fascia appenninica, in Sardegna, Sicilia e (meno diffusi) sui settori alpini e sulla Liguria centro-orientale.



I fenomeni tenderanno a concentrarsi sul versante tirrenico degli Appennini e nelle zone interne vicine, sconfinando a tratti lungo le coste tirreniche, mentre le zone adriatiche rimarranno più protette e godranno di un soleggiamento diffuso anche durante le ore pomeridiane. Fenomeni più intensi e organizzati sono attesi su Campania, Basilicata tirrenica, Calabria, Sicilia e Sardegna, dove avremo frequenti fulminazioni e probabili grandinate (di piccola-media taglia) durante le precipitazioni temporalesche.

Le temperature saranno in generale aumento, in particolar modo al Centro-Sud. Ventilazione generalmente debole dai quadranti settentrionali.