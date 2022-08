Meteo oggi: sole al centro-nord, instabilità al Sud con temporali anche forti fra Sicilia e Calabria

L'assetto barico sull'Europa vede un'area di alta pressione ben salda sulla parte occidentale del continente e un vasto vortice instabile su Balcani ed regioni dell'Est. L'Italia viene a trovarsi praticamente a metà fra queste due figure bariche e risente quindi da una parte di condizioni di stabilità (centro-nord), dall'altra è esposta a correnti settentrionali che portano dei rovesci e temporali sparsi sulle regioni meridionali.

Nella giornata di domani, Martedì 23, l'ulteriore avvicinamento di questa goccia fredda balcanica da est porterà un aumento dell'instabilità atmosferica sul Meridione. Ma vediamo ora nel dettaglio cosa ci aspetta nella giornata odierna.

Oggi, Lunedì 22 Agosto, avremo condizioni di bel tempo su tutto il centro-nord, con cieli che risulteranno sereni o poco nuvolosi. Addensamenti generalmente non associati a precipitazioni sui rilievi alpini. Al Sud tempo più variabile con addensamenti nuvolosi alternati a spazi soleggiati, instabile su Calabria e Sicilia centro-orientale, specie zone interne e settori ionici, con rovesci e temporali, localmente di forte intensità. Qualche isolato temporale pomeridiano anche nelle zone interne della Sardegna e sull'Appennino centrale, fra Lazio, Abruzzo, e nelle zone interne della Campania. I fenomeni cesseranno in genere entro la serata.

Le temperature non subiranno variazioni di rilievo: caldo moderato con massime sui 28-32 gradi.