Meteo oggi: primi cedimenti dell'alta pressione al Nord, bello e mite al Centro-Sud

La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni di tempo ancora in prevalenza stabili, tuttavia assisteremo ad un parziale cedimento dell'alta pressione sul Nord Italia.

Questo si tradurrà in un aumento della nuvolosità, che diverrà più estesa e compatta soprattutto dal pomeriggio: potranno verificarsi anche delle deboli piogge sul Nord-Ovest, fra Valle d'Aosta e Piemonte, sui settori alpini e nord della regione.

L'alta pressione sarà ancora ben salda invece al centro-sud, dove garantirà tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Le temperature saranno sempre al di sopra delle medie: massime sui 18-22 gradi al Nord, fino a 24-27 gradi al centro-sud, con i valori più miti che si registreranno sulle regioni occidentali.