Meteo oggi: nuova raffica di temporali nel pomeriggio su molte regioni italiane

La goccia fredda transitata velocemente a ridosso delle Alpi che ha portato forti temporali nella giornata di ieri, determina attualmente residue precipitazioni, in particolar modo su Veneto centro-meridionale e Piemonte occidentale.

Nel corso delle prossime ore questi fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, ma permarranno ancora condizioni di instabilità e nuovi rovesci e temporali di calore, nel corso del pomeriggio, si presenteranno a ridosso dei settori montuosi, interessando localmente anche zone di pianura.

Più nel dettaglio, si prevedono fenomeni a carattere sparso sulle zone alpine del Nord-Est, sulla Lombardia, sull'Emilia occidentale, sul Piemonte sud-occidentale e orientale, sui settori interni della Liguria di Levante, poi al Centro-Sud nelle zone interne di Toscana, Umbria, Lazio, settori di confine dell'Abruzzo, Campania, Basilicata, Sardegna, Sicilia occidentale. Fenomeni che potranno sconfinare fino a ridosso dei settori costieri sulle regioni tirreniche, specialmente fra Toscana, Lazio e Campania, dove i temporali si manifesteranno in genere con maggiore intensità, associati a frequenti grandinate e fulminazioni.

Sulle restanti zone, quindi sulle regioni adriatiche, avremo un tempo molto più stabile e asciutto, con cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi.

Temperature che saranno in lieve calo al Nord, più o meno stazionarie al Centro-Sud: valori massimi fino a 26-28 gradi.