Meteo oggi: locale instabilità persiste al centro-sud, ecco le regioni interessate nelle prossime ore

La giornata odierna sarà caratterizzata da un parziale miglioramento delle condizioni meteo, tuttavia al centro-sud persisteranno delle correnti leggermente instabili che daranno luogo ancora a dei fenomeni sparsi.

Piogge e locali temporali saranno dunque possibili nelle prossime ore soprattutto al Sud: sulla Puglia, sulla Calabria, sulla Sicilia orientale. Ma dell'instabilità interesserà anche il Centro, con rovesci che fra tarda mattinata e ore pomeridiane si svilupperanno nelle aree interne di Lazio, Abruzzo, e sulla Sardegna orientale.

Al Centro-Nord il tempo sarà decisamente più stabile, con velature e annuvolamenti che si alterneranno a schiarite, anche ampie in Pianura Padana.

Le temperature non subiranno variazioni di rilievo e la ventilazione sarà in genere debole, con rinforzi moderati sulla Puglia e l'area ionica.