Meteo: oggi la giornata piÃ¹ calda, oltre 40Â°C in tante localitÃ  del sud, aumenta l'afa

È iniziata quella che sarà, con tutta probabilità, la giornata più calda della settimana. Le correnti calde sub-tropicali si stanno ulteriormente intensificando e ad esse andrà ad aggiungersi un aumento dell'umidità che renderà il caldo ancor più afoso.

Sarà il sud a fare i conti col caldo estremo, con temperature che in molte località andranno oltre i 40°C. Leggermente meno caldo al centro e poi soprattutto al nord, dove avremo una differenza termica di quasi 10-12°C rispetto al Meridione.

Dal satellite si evince un corposo ammasso di nuvole nel Tirreno, in movimento verso il sud: si tratta di nubi in gran parte sterili e ricche di pulviscolo sahariano, che per qualche ora, in mattinata, potranno dar luogo a isolatissime pioviggini di sabbia (che sporcheranno laddove cadranno).

METEO 24 GIUGNO 2021 | Giornata molto calda sul centro-sud, specie su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia. Caldo anche al centro e al nord-est, mentre il nord-ovest vedrà temperature a tratti inferiori ai 26-28°C.

Nubi in aumento al sud, ma con rarissimi fenomeni, molto deboli, legati perlopiù alla presenza di sabbia in atmosfera. Le nubi si diraderanno nel corso del pomeriggio.

Temporali in arrivo su Piemonte e Valle d'Aosta tra pomeriggio e sera.



Temperature massime fino a 40-41°C su tante località del sud, soprattutto Puglia, Calabria e Sicilia. Molto probabili picchi ancor più alti, fino a 44°C, nelle zone interne siciliane, nel cosentino e nel foggiano.

Leggera flessione delle temperature nel week-end.