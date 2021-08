Meteo: oggi isolati temporali, in arrivo una brevissima tregua dal gran caldo

Una rapida perturbazione atlantica ha attraversato ieri il nord Italia, mentre nella notte ha portato qualche fenomeno sparso anche sulle regioni centrali e in Campania. Ora il tempo sembra essere nettamente più stabile ovunque, ma c'è una piccola novità: sta penetrando aria leggermente più fresca che nelle prossime ore avrà il compito di far abbassare le temperature anche sulle dimenticate regioni meridionali.

METEO 5 AGOSTO | Stabile su quasi tutta Italia, ma con delle piccole eccezioni: nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna e, molto sporadicamente, anche su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino alto Adige, Puglia centro-settentrionale. Basilicata, Molise.Le temperature massime subiranno una lieve flessione rispetto a ieri su tutta la penisola. Al nord sono previste massime tra 25 e 32°C, al centro tra 28 e 33°C e infine al sud tra 30 e 38°C. In Sicilia saranno ancora possibili oggi dei picchi attorno ai 40°C nelle aree interne di catanese, siracusano, ennese. Dopo il gran caldo arrivato ieri al sud, avremo temperature più basse di almeno 2-4°C un po' ovunque.

Il calo termico sarà ancor più evidente tra stasera e domani su tutto il centro-sud: le massime saranno comprese tra i 28 e 35°C ed inoltre scenderà l'umidità, fattore importante per rendere il clima più gradevole.

La tregua, però non durerà a lungo: è molto probabile un nuovo ritorno del gran caldo da domenica su gran parte d'Italia, ma di questo ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.