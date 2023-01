Meteo oggi: instabilità marcata al Centro-Sud con piogge e temporali anche forti

Un nuovo vortice depressionario si sta organizzando sull'area ionica e apporterà oggi condizioni di tempo perturbato al Centro-Sud, con piogge e nevicate sui rilievi, in un contesto ancora piuttosto freddo grazie all'afflusso di correnti settentrionali di origine artica.

L'instabilità interesserà gran parte delle regioni centro-meridionali, in particolar modo il medio versante adriatico, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e le due Isole Maggiori. Fenomeni consistenti, anche a carattere temporalesco, sono attesi su Puglia salentina, Sicilia e Sardegna, con accumuli localmente sui 30-50 millimetri (o superiori).



Al Nord tempo nettamente migliore ma non mancherà qualche pioggia, fra Emilia Romagna, bassa Lombardia e aree alpine di Piemonte e Liguria. Più stabile e soleggiato sul Triveneto.

Temperature senza variazioni significative: massime diurne fino a 8-10 gradi al Nord, 10-13 gradi al Centro-Sud.