Meteo oggi: instabilità attesa su regioni centrali, più sole al Nord e al Meridione

Nella giornata odierna un modesto campo di alta pressione garantirà condizioni di prevalente bel tempo sull'Italia, tuttavia agiranno anche delle correnti più fresche nord-orientali che porteranno annuvolamenti e locali precipitazioni, principalmente al Centro Italia.

I fenomeni, anche a carattere di rovescio e localmente di temporale, interesseranno Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, per lo più le aree interne di queste regioni. Qualche rovescio in serata anche sul Veneto, in particolare fra padovano e veneziano. Possibile temporale serale anche sulla Basilicata ionica. Altrove il tempo sarà generalmente stabile, con ampi spazi soleggiati su gran parte del Nord e del Sud Italia.

Per quanto concerne le temperature, saranno in lieve temporaneo aumento su Isole Maggiori e Sud Italia, dove si potranno toccare anche i 26-28 gradi. Valori massimi più contenuti al centro-nord, intorno ai 22-24 gradi. Clima piuttosto fresco al mattino e nottetempo.