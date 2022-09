Meteo: oggi instabile solo sulle Isole Maggiori, sole e nubi sparse altrove. Pesante peggioramento nel week-end.

Nella giornata odierna avremo tempo ampiamente stabile sull'Italia peninsulare, con alternanza di nubi e ampi spazi soleggiati, questi ultimi soprattutto al centro-sud.

La situazione sarà decisamente diversa invece sulle isole Maggiori: qui l'afflusso di correnti fresche nord-orientali che ci interessa da giorni andrà ad interagire con aria più umida e mite dando luogo a dei fenomeni come rovesci e temporali. Localmente, le precipitazioni potranno assumere anche forte intensità, specie sulla Sicilia centro-occidentale e sull'area meridionale della Sardegna.

Le temperature non subiranno variazioni significative, con massime diurne in genere comprese fra i 18-23 gradi. Clima sempre fresco al mattino e nottetempo, accentuato dalla ventilazione nord-orientale che sarà ancora moderata specie sui settori costieri del centro-sud.

Un ulteriore miglioramento è previsto nella giornata di domani (Venerdì), con residue precipitazioni sulle Isole e tempo stabile e in prevalenza soleggiato sull'Italia peninsulare. Si tratterà però di una stabilità temporanea in quanto nel week-end una intensa perturbazione atlantica dispenserà tante piogge e temporali sulla nostra penisola (leggi qui le ultime previsioni)