Meteo oggi e Martedì: alta pressione sull'Italia, nebbie e pioviggini al Nord, più sole al Centro-Sud

Come previsto nei giorni scorsi sull'Italia è tornata ad affermarsi l'alta pressione. Un vasto campo anticiclonico di matrice sub-tropicale si sta espandendo da sud-ovest a tutta la penisola determinando un ritorno a condizioni di generale stabilità atmosferica.

Oggi, 19 Dicembre, sarà quindi una giornata caratterizzata da tempo stabile ma con nebbie e nubi basse diffuse sul Centro-Nord, specialmente in Pianura Padana, dove il clima sarà particolarmente umido. Maggiori spazi soleggiati saranno presenti invece sulle regioni centro-meridionali. Fra pomeriggio-sera saranno possibili anche delle deboli piogge sulla Liguria centro-orientale.

Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, con valori massimi diurni fino a 14-16 gradi al Centro-Sud (con punte di 17-18 gradi in Sicilia). Ventilazione in genere debole.

La situazione meteo resterà pressoché la stessa anche domani (Martedì): cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al Centro-Sud, più nuvoloso e nebbioso al Nord con deboli piogge in Liguria che si allargheranno (nella seconda parte del giorno) a Emilia, alta Toscana, basso Piemonte e Lombardia.