Meteo oggi: dal pomeriggio temporali diffusi, anche intensi al Sud

Un vortice di aria fresca e instabile presente sui Balcani influenzerà ancora le nostre regioni centro-meridionali e in particolar modo il Sud Italia fra oggi e domani, con frequenti rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per oggi.

Martedì 23 Agosto 2022 - Condizioni di tempo inizialmente stabili, ma fra tarda mattinata e ore pomeridiane atteso lo sviluppo di rovesci e temporali su gran parte del Sud, in particolare nelle zone interne di Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia centro-orientale, con locali sconfinamenti lungo le coste, specie settori ionici e tirrenici. Qualche rovescio pomeridiano atteso anche nelle zone interne di Lazio, Abruzzo e in Sardegna. In serata ancora possibili temporali su basso Tirreno e Puglia.

Precipitazioni previste per oggi Fonte: Lamma Toscana

Situazione molto più stabile invece al centro-nord, protetto dall'alta pressione: i cieli saranno in genere sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti nel pomeriggio sulle Alpi, con occasionali isolati rovesci, più probabili nell'area delle Alpi liguri.