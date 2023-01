Meteo oggi: ciclone carico di piogge e neve verso il Centro-Nord, instabile anche sul Tirreno

Il ciclone responsabile del forte maltempo di ieri al Sud Italia è risalito verso il Centro-Nord dove sta apportando e continuerà ad apportare condizioni di instabilità nella giornata odierna.

Avremo per tanto precipitazioni diffuse al Centro, specie fra Marche, Umbria, Toscana, e su gran parte del Nord. I fenomeni assumeranno carattere nevoso a tratti fino in pianura in Emilia Romagna ma saranno meno consistenti rispetto a quanto si prevedeva fino a ieri (al più pochi centimetri), altrove nevicherà in genere a quote collinari, mediamente dai 300-400 metri in su. Nevicate particolarmente abbondanti sulle Alpi piemontesi dove potranno accumularsi anche 40-60 centimetri di neve fresca sino alla fine della giornata.

Dell'instabilità toccherà anche i settori tirrenici del Centro-Sud, con piogge e rovesci su Lazio, Campania, Sicilia occidentale. Più stabile sulle altre zone del Meridione, anche con ampi spazi soleggiati fra la Puglia e la Calabria.

Dal punto di vista termico sarà un'altra giornata decisamente fredda su tutta la penisola: temperature massime sui 5-8 gradi al Nord, 10-13 gradi al Sud.