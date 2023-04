Meteo oggi: cede l'alta pressione, arrivano piogge e temporali al Nord dal pomeriggio-sera

Dopo una brevissima pausa anticiclonica, nella giornata odierna il tempo tornerà a peggiorare per l'arrivo di una perturbazione atlantica che colpirà il Nord Italia. Al Centro-Sud invece il tempo permarrà ancora stabile anche se la nuvolosità sarà in generale aumento, soprattutto sulle regioni centrali, preludio al ritorno del maltempo nella giornata di domani e poi nei giorni a seguire.

Per quanto concerne il peggioramento atteso al Nord, le precipitazioni giungeranno nella seconda parte di giornata, dopo una mattinata ancora tutto sommato tranquilla ma già molto nuvolosa su gran parte dei settori. Piogge e rovesci interesseranno dal pomeriggio Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, poi si estenderanno in serata anche a Lombardia, Trentino Alto Adige, settori alpini/prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Rimarrà ai margini l'Emilia Romagna dove non sono previste precipitazioni di rilievo. I fenomeni potranno risultare localmente a carattere temporalesco, in particolare sul Nord-Ovest in serata.

Per quanto concerne le temperature, saranno miti su tutta l'Italia, con valori massimi in genere compresi fra 17-21 gradi.