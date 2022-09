Meteo oggi: bel tempo e prevalenza di sole sull'Italia

Ci attende una giornata pienamente stabile sull'Italia grazie all'alta pressione di matrice sub-tropicale che sta riconquistando velocemente il nostro territorio.

Oggi, Martedì 13 Settembre, avremo per tanto condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti per lo più a ridosso dei rilievi durante le ore centrali.

Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, con valori grosso modo compresi fra i 26 e i 31 gradi. Picchi più elevati sulla Sardegna.

