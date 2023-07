Meteo oggi: attesi nuovi FORTI TEMPORALI al Nord, ALLERTA METEO della Protezione Civile

Si prospetta una nuova giornata di passione al Nord Italia per il verificarsi di altri temporali di forte intensità. Il flusso instabile atlantico tornerà infatti a interessare l'area settentrionale della penisola con maggior incisività a causa dell'approssimarsi di una vasta saccatura da nord-ovest.

La presenza di aria calda portata dall'Anticiclone Africano, che sarà in fase di ulteriore rinforzo al Centro-Sud, fornirà i contrasti termici e l'energia utile per lo sviluppo di imponenti sistemi temporaleschi, con grandinate e raffiche di vento diffusi, specialmente sulle aree alpine/prealpine e sulle medie-alte pianure.

Allerta meteo della Protezione Civile



La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per le regioni del Nord, che riportiamo di seguito:

L`avviso prevede dal mattino di oggi lunedì 24 luglio, precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, localmente intense e persistenti, su Valle d`Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione, dal pomeriggio, a Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I Fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di lunedì 24 luglio, allerta gialla meteo-idro in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, oltre che su parte di Lombardia e Piemonte.