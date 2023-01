Meteo: oggi ancora tempo stabile e tante nebbie, confermato il peggioramento post Epifania!

L'alta pressione continua a dominare la scena sull'Italia. Anche nella giornata odierna, Giovedì 5 Gennaio, avremo per tanto una situazione di generale stabilità atmosferica sulla penisola.

Si rinnoveranno però le nebbie e le nubi basse - al primo mattino e dopo il tramonto -, più diffuse sulle regioni centro-settentrionali e in particolare in Pianura Padana, nelle valli del Centro e sui settori costieri adriatici. Maggiori spazi soleggiati invece sul Meridione.

Le temperature saranno stabili o in lieve aumento, raggiungendo i 15-17 gradi al Centro-Sud. Valori dunque sopra le medie del periodo.

La fase anticiclonica però subirà un brusco stop dopo l'Epifania: è infatti confermato il peggioramento (di cui vi abbiamo parlato qui) fra 8/9 Gennaio ad opera di una perturbazione nord-atlantica che riporterà finalmente la pioggia su gran parte d'Italia e anche nevicate sui rilievi.