Meteo oggi: ancora instabilitÃ  al Centro-Sud con piogge e nevicate

Una circolazione ciclonica insiste sul Centro Sud Italia apportando anche oggi instabilità diffusa. Sarà dunque l'ennesima giornata uggiosa della settimana per le regioni centro-meridionali.

Nella mappa, precipitazioni previste per oggi 27 Gennaio dal modello MOLOCH ECWMF (Lamma Toscana).

Le precipitazioni interesseranno in particolar modo Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, risultando più abbondanti specie nella prima parte del giorno sulla Puglia centro-settentrionale. Qualche pioggia anche al Centro, fra Lazio, Abruzzo e Marche, con possibili temporali verso le coste laziali in serata.

Quota neve in ulteriore diminuzione con fiocchi in genere dai 600-700 metri in su al Sud Italia, fino a quote di bassa collina sulle regioni del Medio Adriatico, dove correnti ancor più fredde nord-orientali provocheranno un ulteriore calo delle temperature.

Al Centro-Nord il tempo continuerà ad essere ampiamente stabile (anche se non sereno dappertutto), con precipitazioni in genere assenti e alternanza fra sole e annuvolamenti. Clima sempre piuttosto freddo con temperature massime intorno ai 4-6 gradi.