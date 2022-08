Meteo: oggi ancora forti temporali al Sud, miglioramento temporaneo Giovedì

La giornata odierna sarà influenzata ancora da condizioni di spiccata instabilità atmosferica al Sud per effetto della bassa pressione centrata sui Balcani. Ecco quindi che nuovi temporali e piogge localmente intense interesseranno la Puglia, la Basilicata, la Campania e soprattutto Calabria e Sicilia, dove i fenomeni risulteranno in genere più marcati.

Altrove, quindi su tutto il centro-nord, il tempo sarà ampiamente stabile e i cieli in genere sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più sarà presente sui rilievi (Alpi e Appennini) nel corso delle ore pomeridiane, ma i fenomeni associati saranno sporadici e di breve durata.

Questo vortice instabile tenderà ad allontanarsi e ad abbandonare la nostra penisola entro la giornata di domani, permettendo un miglioramento delle condizioni meteo anche al Sud: tornerà a prevalere il sole anche se qualche acquazzone pomeridiano potrà ancora verificarsi nelle zone interne e appenniniche, specie fra Lucania e Calabria. Si tratterà però di fenomeni molto più localizzati e meno intensi rispetto a questi ultimi giorni.

Il tempo poi tornerà a peggiorare da Venerdì e soprattutto nel week-end, con tanti temporali che torneranno a far visita anche alle regioni settentrionali.