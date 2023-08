Meteo oggi 7 Agosto: impulso instabile attraversa il Centro-Sud, buono al Nord

La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente stabili, tuttavia della residua instabilità interesserà le regioni centro-meridionali, specie quelle del versante adriatico.

Rovesci o locali temporali sono attesi nel pomeriggio fra Marche meridionali, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale, localmente anche settori interni della Campania e della Basilicata. Dei fenomeni potrebbero persistere anche in serata fra Puglia, Basilicata e Campania.

Al Centro-Nord invece il tempo permarrà stabile, con cieli in gran parte soleggiati o poco nuvolosi.

Le temperature non subiranno particolari variazioni: valori massimo intorno ai 25-27 gradi al Nord, leggermente più alti al Centro-Sud, con punte sui 29-30 gradi. Caldo ovunque moderato senza eccessi.