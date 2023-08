Meteo oggi 31 Agosto: ancora un po' di instabilità e qualche temporale, specie nel pomeriggio

Il tempo è in graduale ma lento miglioramento sull'Italia. Resistono infatti condizioni di locale instabilità anche nella giornata odierna, Giovedì 31 Agosto, con rovesci e locali temporali soprattutto a ridosso dei rilievi.

Nel dettaglio, al Nord Italia ci attende una giornata con cieli nuvolosi, a tratti coperti, su gran parte dei settori. Precipitazioni irregolari previste su Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, settori montuosi del Veneto, Emilia Romagna, e Liguria di Levante. Più asciutto su Piemonte, Valle d'Aosta, con maggiori schiarite. Persistenza dei fenomeni anche di sera fra Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale, mentre altrove è atteso un generale miglioramento.

Al Centro tempo in prevalenza stabile al mattino con nubi sparse alternate a spazi soleggiati anche ampi. Nel pomeriggio formazione di locali rovesci o temporali di breve durata sui rilievi e zone interne, in particolare di Toscana, Marche, Abruzzo. Tempo asciutto e più soleggiato su Sardegna e settori tirrenici. Generale attenuazione dei fenomeni in serata.

Infine, al Sud avremo tempo generalmente stabile e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio si avranno degli addensamenti nuvolosi che potranno dar luogo a deboli e isolate precipitazioni, in particolare su Gargano, Murgia barese-tarantina, rilievi della Sicilia orientale.

Per quanto concerne l'aspetto termico, si prevedono temperature stazionarie o in lieve aumento. Valori massimi diurni in genere attorno ai 25-28 gradi nelle principali città. Ventilazione debole.