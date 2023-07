Meteo oggi 19 Luglio: ancora caldo intenso, attenzione ai temporali al Nord!

La giornata odierna sarà caratterizzata dalla presenza dell'Anticiclone Africano che continuerà a portare sole e gran caldo su tutta la penisola, con temperature roventi soprattutto al Centro-Sud. Deboli infiltrazioni di aria più fresca in quota di origine atlantica determineranno la formazione di qualche temporale al Nord, che potrà risultare anche di forte intensità. Vediamo le previsioni nel dettaglio.

Al Nord - Tempo instabile sulle aree alpine/prealpine di Lombardia, Triveneto, con rovesci e temporali che agiranno soprattutto fra la tarda mattinata e il pomeriggio. Estensione dei fenomeni tra tardo pomeriggio e serata anche alle aree pedemontane e pianeggianti del Nord-Est, in particolare Veneto e Friuli Venezia Giulia. Alto rischio di fenomeni intensi, grandinate e forti raffiche di vento. Temperature ancora molto elevate, con punte di 37-38 gradi in Emilia Romagna e Veneto.

Al Centro - Giornata caratterizzata da condizioni di stabilità e cieli in prevalenza sereni. Caldo intenso con temperature in genere fra i 35 e 39 gradi nelle principali città, superiori in Sardegna dove potremo arrivare a 45-46 gradi nelle aree interne.

Al Sud - Giornata stabile, soleggiata e molto calda. Temperature roventi, con valori fino a 38-40 gradi in molte città. Punte sui 43-44 gradi su pianura pugliese, Lucania, Sicilia.