Meteo oggi 15 Febbraio: tempo stabile ovunque e cieli in prevalenza sereni

Prosegue il dominio dell'anticiclone di matrice sub-tropicale sulla nostra penisola. Nella giornata odierna avremo condizioni di tempo stabili e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Locale nuvolosità più consistente interesserà Toscana, Puglia (qui specie al mattino), e basso Tirreno, ovvero Sicilia e Calabria. In nessuna di queste regioni però sono previste precipitazioni. Qualche banco di nebbia notturno in Pianura Padana e a tratti anche nelle aree interne del Centro-Sud.

Per quanto concerne le temperature, non si prevedono variazioni significative. Valori massimi diurni generalmente al di sopra della media, che si attesteranno sui 14-16 gradi su gran parte della penisola. Ventilazione debole di direzione variabile.