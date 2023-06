Meteo oggi 12 Giugno: dal pomeriggio scoppiano gli ennesimi temporali, anche forti su diversi settori!

Pressione in leggero indebolimento e instabilità in crescendo nella giornata odierna sull'Italia. Dopo una mattinata inizialmente stabile quasi ovunque e in gran parte soleggiata nel pomeriggio assisteremo ad un aumento delle nubi cumuliformi con sviluppo di rovesci e temporali su molti settori della penisola

Precipitazioni previste oggi 12 Giugno dal modello Lam Moloch Ecmwf Fonte: Lamma Toscana

Come vediamo dalla mappa qui inserita, i fenomeni interesseranno principalmente i settori alpini/prealpini, con locali sconfinamenti sulle pianure di Lombardia, Piemonte, poi le zone interne appenniniche del Centro-Sud con interessamento anche dei settori ionici, soprattutto in Puglia e Basilicata, e del basso versante tirrenico. Qualche fenomeno potrà interessare anche Sardegna e Sicilia, mentre un tempo più stabile e soleggiato sarà presente sui settori costieri adriatici e su quelli tirrenici centro-settentrionali.

Sottolineiamo che i fenomeni potranno risultare di forte intensità, con grandinate (anche di media taglia), colpi di vento e frequenti fulminazioni. Si raccomanda quindi prudenza.