Meteo oggi 1 Novembre: si indebolisce l'anticiclone, arrivano prime piogge e temporali al Nord

Il vasto anticiclone sub-tropicale da tempo presente sul bacino del Mediterraneo inizia a indebolirsi sulle nostre regioni settentrionali e questo determina un peggioramento atmosferico, in particolar modo sull'area di Nord-Ovest.

Oggi, 1 Novembre 2022, avremo cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte del Nord, con precipitazioni sparse su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia. Fenomeni che potranno essere anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità, sulla Liguria, fra il pomeriggio e la serata. Tempo più asciutto sul Nord-Est, anche se con nubi in aumento nel corso della giornata.

Precipitazioni previste oggi

Fonte: Lamma Toscana, modello Bolam

Leggi anche "METEO, che cambiamento in vista! Raffaele Laricchia: “vertiginoso calo termico in arrivo in pochi giorni”"

Al Centro-Sud invece condizioni meteo ancora stabili. Nubi alte e velature più presenti sulle regioni centrali, specie Sardegna e Toscana, tanto sole invece sulle regioni meridionali.

Le temperature saranno in generale calo al Nord, stazionarie e sempre molto miti al Centro-Sud, con valori massimi fino a 24-26 gradi.