Meteo: nuovi forti temporali oggi al centro-sud, e fra Venerdì e Sabato "goccia fredda" sull'Italia

Prosegue sull'Italia l'afflusso di correnti nord-orientali che determinano condizioni di spiccata instabilità sulle regioni centro-meridionali, che si manifesta principalmente con temporali a evoluzione diurna.

Oggi, Giovedì 11 Agosto, sarà un'altra giornata caratterizzata da molti temporali al centro-sud. Dopo le prime ore del mattino stabili pressoché ovunque, fra tarda mattinata e ore pomeridiane avremo un aumento delle nubi e la formazione di rovesci e temporali nelle aree appenniniche e interne delle regioni centro-meridionali, in particolare su: Lazio, Abruzzo, Sardegna, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.



I temporali potranno estendersi a tratti fin sulle zone costiere, in particolare su Campania, Calabria e settori ionici. Attenzione a possibili grandinate e precipitazioni intense. In serata è prevista una generale attenuazione dei fenomeni.

Al Nord il tempo continuerà ad essere ampiamente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi in Pianura Padana; solo sulle zone alpine potranno verificarsi brevi acquazzoni e temporali sparsi durante il pomeriggio-sera. Tempo sostanzialmente stabile e soleggiato anche su Toscana, Umbria e Marche.

Perturbazione nel week-end

Fra Venerdì e Sabato si concretizzerà un ulteriore peggioramento ad opera di una "goccia fredda" che attraverserà l'Italia determinando nuovi temporali, anche forti, ed un calo delle temperature, più sensibile su regioni adriatiche e centro-sud. La pioggia tornerà a bagnare il Nord (specie Nord-Est e Liguria) Venerdì, ma sarà presente soprattutto al centro-sud dove avremo ancora una volta forti e diffusi temporali. Sabato instabilità al centro-sud e miglioramento al Nord. Definitivo miglioramento e ritorno del sole quasi ovunque Domenica.