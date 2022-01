METEO: nuove PIOGGE e NEVICATE in arrivo, vediamo DOVE e QUANDO

L'inizio della settimana prossima proporrà una veloce perturbazione seguita da un po' di aria fredda, che interesserà essenzialmente il centro e il meridione. Niente da fare per il nord che si troverà reiteratamente tra le braccia del Favonio, con ulteriore seccamento dei terreni ed elevato rischio incendi.

La perturbazione attraverserà velocemente l'Italia e mercoledi 2 febbraio sarà già sulla Grecia, con un generale miglioramento sul Bel Paese. In altre parole, la situazione non cambierà ed anche le prospettive di piogge al nord tra il 5 e il 6 febbraio sono già finite nel vuoto.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 31 gennaio:

Al nord tutto secco, tranne qualche piovasco sulla Liguria al mattino, in veloce attenuazione. Vi saranno le solite nevicate sui settori confinali e sull'alta Val d'Aosta che si trasformeranno in venti di Favonio sui nostri versanti.

Qualche rovescio sarà invece presente al centro e al sud, in trasferimento dal versante tirrenico alle aree interne, con neve sopra i 1100-1200 metri. Qualche piovasco si farà vedere anche in Sardegna, animato da forti venti di Maestrale. Non farà ancora freddo.

Questa invece è la previsione per martedi 1 febbraio:

Gran secco e favonio al nord, con elevato rischio incendi. Vi saranno le solite nevicate sui rilievi alpini di confine e l'alta Val d'Aosta. Tutto sereno e secco anche su Toscana, Umbria e Lazio; residui piovaschi sulla Sardegna in attenuazione e tempo molto instabile in Abruzzo e al meridione con rovesci, temporali e vento forte.

Neve sopra i 500-600 metri tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica, 800-1000 metri su Calabria e nord Sicilia. Freddo al centro e al sud, poco freddo al nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

