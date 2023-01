Meteo: nubifragi e possibili alluvioni lampo fra oggi e domani al Centro-Sud, ecco le aree a rischio

Sta entrando nel vivo l'intensa fase di maltempo sull'Italia. Le umide e instabili correnti sud-occidentali che scorrono sul ramo ascendente della vasta area ciclonica presente sull'Europa centro-settentrionale alimenteranno precipitazioni copiose e persistenti sulle nostre regioni centro-meridionali, dove si abbatteranno anche forti venti e mareggiate, in particolar modo sui settori tirrenici.

Le piogge, già in atto, si intensificheranno nelle prossime ore e continueranno a cadere per tutto il giorno con poche pause sulle regioni tirreniche e sui settori appenninici interni, dove fino alla mezzanotte si potranno avere accumuli pluviometrici anche superiori ai 100 millimetri, con picchi di 150-200 millimetri e localmente superiori. Sarà alto dunque il rischio di criticità di carattere idro-geologico (frane, smottamenti, allagamenti). Le regioni più colpite saranno Toscana, Umbria, Lazio, Campania, zone più interne di Marche, Abruzzo, Molise.

Il maltempo non mollerà la presa neanche nella giornata di domani (Mercoledì 18) quando le piogge continueranno a cadere abbondanti sempre su queste aree, aumentando il rischio di eventi alluvionali e danni. Lazio, Molise interno e Campania, nord Calabria saranno le zone più colpite, con accumuli nuovamente elevati (50-100 millimetri).