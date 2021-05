Meteo: nubi, qualche piovasco e temporali, calano le temperature oggi

Le temperature stanno scendendo in modo abbastanza marcato rispetto a ieri principalmente sulle regioni meridionali grazie all'arrivo di correnti più fresche occidentali che hanno anche apportato un po' di nuvolosità e locali fenomeni.

La nostra penisola resterà in balia di tali correnti almeno fino ad inizio prossima settimana e queste coinvolgeranno in modo più diretto il nord, mentre le regioni meridionali riusciranno quantomeno a riassaporare una parvenza d'estate a partire da domani.

Ma per il momento concentriamoci sulla giornata di oggi, 15 maggio 2021.

Dopo il passaggio instabile della notte al sud, ci aspettiamo un graduale e lento miglioramento nel corso della mattina, sebbene residue piogge continueranno ad interessare Calabria e Puglia. Altrove inizio di giornata variabile con pochissimi fenomeni e qualche schiarita.



Nel pomeriggio, però, si rinvigorirà l'instabilità caratterizzata da acquazzoni e temporali: questi li troveremo principalmente nelle zone interne della Puglia, della Basilicata per quanto riguarda il sud e le zone interne del centro Italia (in Appennino tra Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Marche ma generalmente isolati). Rovesci e temporali avverranno nel pomeriggio su Alpi e Prealpi in possibile sconfinamento sulle aree di pianura adiacenti specie verso sera.