Meteo: nubi e qualche rovescio al sud, gran caldo ormai alle spalle!

Il caldo afoso che ci ha accompagnato per quasi tutto il mese di agosto è ormai definitivamente alle spalle. Attualmente la nostra penisola è sovrastata da masse d'aria più fresche, tipiche dell'inizio di settembre e che segnano la graduale rottura estiva.

Questa mattina il clima si presenta gradevole da nord a sud, mentre all'alba faceva anche parecchio fresco nelle zone interne e in pianura Padana.

Ma il gran caldo tornerà? Per il momento non si intravedono importanti ondate di caldo all'orizzonte, quindi il rischio è decisamente basso. Con l'avvio di settembre l'estate è destinata inesorabilmente a tramontare per due semplici motivi: l'aumento delle perturbazioni atlantiche che prendono di mira l'Italia e l'aumento sempre più netto dei minuti di buio, che favoriscono un minor accumulo di calore e una maggior dispersione dello stesso. Quindi giorno dopo giorno diventerà sempre più difficile assistere a nuove intense ondate di caldo sulla nostra penisola.

Ovviamente questo non significa che non ci saranno giornate stabili e calde, anzi, certamente ci saranno! Ma temperature fino a 34 o 38°C, con annessa afa insopportabile, ormai sono alle spalle.

Previsioni per oggi 3 settembre 2020

Tempo generalmente stabile soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Più nubi al sud per effetto della blanda perturbazione arrivata ieri, ma i fenomeni saranno molto esigui. Possibilità di locali temporali pomeridiani nelle zone interne di Basilicata, Calabria, Sicilia e Murge.