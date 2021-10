Meteo: nubi e piogge sparse su diverse regioni, risveglio autunnale

La depressione formatasi a metà settimana nel Mediterraneo continua a stazionare nel mar Ionio con effetti, in termini di nuvolosità e pioggia, presenti perlopiù al sud e sul medio Adriatico. Altrove la pressione è in aumento ed il tempo è nettamente più stabile, soprattutto al nord.

METEO 9 OTTOBRE 2021 | Nubi e piogge sparse su Puglia, Sicilia, Calabria, Basilicata, soprattutto tra pomeriggio e sera. Fenomeni più insistenti e diffusi sulla Puglia, altrove decisamente più irregolari. Nubi su Molise, Abruzzo, Marche e zone interne della Campania ma con fenomeni molto blandi. Nubi basse su parte del nord al mattino, poi lieve miglioramento.

Temperature in ulteriore calo al sud e medio-basso Adriatico, con massime non oltre i 18-19°C. Lieve aumento termico al nord e lato tirrenico, ma solo nelle massime grazie al maggior soleggiamento.