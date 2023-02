Meteo: nevicate anche abbondanti su ovest ALPI, nelle prossime ore ancora un po' di maltempo e neve

E' un risveglio prettamente invernale su gran parte della penisola quello di oggi, Lunedì 27 Febbraio. Merito di un vortice freddo collocato sull'area tirrenica che alimenta condizioni di maltempo diffuso e nelle ultime ore ha portato nevicate - come previsto - anche a bassa quota.

Accumuli nevosi importanti si registrano in particolar modo fra basso Piemonte ed entroterra ligure, fino a 1 metro e localmente più sui rilievi e nelle valli del cuneese.

Nella foto la situazione a Limone Piemonte, dove il manto nevoso ha raggiunto ormai i 130/150 centimetri. La neve si è spinta a tratti fino in pianura sul Piemonte, con una leggera imbiancata su Torino. Nevicate anche in Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, fin sui 200-300 metri. Accumuli più consistenti sull'Appennino tosco-emiliano. Prevale la pioggia invece in pianura. Neve anche sull'Appennino laziale e abruzzese ma a quote montuose.



Il tempo delle prossime ore - La situazione rimarrà piuttosto instabile anche nel corso delle prossime ore per lo stazionare del vortice depressionario. Al Nord avremo ancora precipitazioni su Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, nevose praticamente fino in pianura (ma non sulle coste liguri) sulle prime due regioni, dai 2-300 metri in su in Emilia. Dunque previsti accumuli molto abbondanti fra cuneese ed entroterra ligure fino alla sera, quando i fenomeni dovrebbero attenuarsi. Al Nord-Est tempo più asciutto; qualche debole pioggia o nevicata su nord Lombardia, ma di poco conto.



Anche al Centro tante nubi e instabilità che persisterà fino al tardo pomeriggio, miglioramento atteso in serata. I fenomeni interesseranno gran parte dei settori, solo sui settori costieri di Toscana e Lazio avremo un tempo più asciutto, anche con delle schiarite. Neve a quote collinari in Toscana, montuose altrove. Infine, al Sud, instabilità prevista su Campania, Molise, Basilicata, Puglia (specie Salento con temporali anche intensi). Inizialmente instabile anche su Sicilia e Calabria ma con veloce miglioramento e ampie aperture già dal pomeriggio.