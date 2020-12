Meteo: nevica in pianura in Piemonte, al via un forte peggioramento

Una nuova intensa perturbazione, proveniente dal nord-ovest del Continente, sta invadendo in questi minuti il Mediterraneo con tutto il suo carico di instabilità.



Il tempo sta peggioramento rapidamente su tutto il nord-ovest: nevica a tratti fino in pianura in Piemonte dove resiste un cuscino di aria fredda formatosi negli ultimi giorni, mentre nevica in collina su Liguria e Lombardia. Forti nevicate in atto sulle Alpi nord-occidentali.



METEO 4 DICEMBRE 2020 | Giornata perturbata al nord, specie sui settori nord-occidentali. Nevicate in pianura sul Piemonte fino alla tarda mattina o al primo pomeriggio, dopodiché la quota neve inizierà a salire gradualmente a causa di un lieve e costante aumento delle temperature.



Piogge in estensione a Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana in giornata. Nevicate importanti lungo quasi tutto l'arco alpino, dalle Alpi al Trentino Alto Adige l'alto Veneto.



Nubi in aumento su Lazio, Sardegna e Campania con piogge sparse e rovesci. Momentaneo miglioramento sul versante adriatico e al sud, dove ancora adesso troviamo residue piogge legate alla perturbazione di ieri.