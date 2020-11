Meteo: nebbie e galaverne al nord, arrivano i primi nubifragi in Sardegna

Una nuova depressione si appresta ad avvolgere, in queste ore, proprio la Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo è generalmente stabile con ampie schiarite ma anche tante nubi basse e nebbie soprattutto al nord.



In pianura Padana le nebbie, unite alle temperature inferiori allo zero, hanno dato vita al fenomeno della galaverna.



La galaverna consiste nel brinamento delle micro goccioline d'acqua in sospensione nell'aria su qualsiasi superficie presente in prossimità del suolo. In poche parole l'umidità presente nell'aria tende a congelarsi su muri, piante, alberi, tetti, strade e prati rendendo il paesaggio bianco come fosse avvenuta una leggera nevicata.



METEO 27 NOVEMBRE 2020 | Tempo in forte peggioramento in Sardegna soprattutto tra pomeriggio e sera: rischio nubifragi sui settori orientali e nel cagliaritano. Nubi in aumento su Lazio, Toscana e Liguria, ma solo in serata arriveranno le prime piogge deboli. Altrove giornata stabile.

Nebbie e nubi basse tenderanno gradualmente a dissolversi in mattinata sulla pianura Padana, lasciando spazio ad un po' di Sole e ad un aumento delle temperature.