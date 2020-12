Meteo Natale e Santo Stefano: irruzione FREDDA con neve in arrivo

Dopo tanti anni finalmente si potrà tornare a parlare di un "bianco Natale". Il sogno di bimbi e appassionati potrà realizzarsi, però, solo su alcune regioni perché la perturbazione in arrivo non sarà così vasta e soprattutto così fredda da permettere nevicate diffuse e in pianura.

A creare scompiglio nel giorno di Natale, dopo che l'anticiclone ci accompagnerà fino alla Vigilia, ci penserà una rapida irruzione artica carica di aria fredda e rovesci. La perturbazione interesserà principalmente il nord, mentre le regioni meridionali si ritroveranno momentaneamente sotto un clima nettamente più mite, con temperature addirittura fino a 17-18°C.

ITALIA DIVISA IN DUE A NATALE | Come avrete capito avremo condizioni meteorologiche molto diverse tra nord e sud il 25 dicembre. Al nord arriverà l'aria fredda che causerà un netto calo termico e nevicate dapprima in montagna e a seguire fino a quote bassissime su Friuli Venezia Giulia, Trentino alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, alta Lombardia; al sud avremo cieli poco nuvolosi o nuvolosi con temperature superiori ai 15-16°C quasi ovunque.

Le nevicate al nord conquisteranno le basse quote entro la sera, addirittura fino in pianura sul nord-est. Non escludiamo l'arrivo della neve anche a Bologna la sera di Natale e la notte. Più asciutto invece su quasi tutto il nord-ovest dove avremo fenomeni rapidi senza nevicate in pianura.

SANTO STEFANO FREDDO AL SUD | La perturbazione scivolerà rapidamente verso il Meridione entro il 26 dicembre. La sera di Natale piogge e temporali raggiungeranno le regioni centrali (con neve oltre 600-700 metri, in calo nella notte), mentre nel giorno di Santo Stefano il maltempo raggiungerà il sud con annesso forte calo delle temperature. Addirittura arriverà la neve fin sui 200-300 metri su Abruzzo, Marche, Umbria, 500-600 metri su Molise, Puglia, Basilicata e zone interne della Campania. Nel frattempo migliorerà nettamente al nord.