Meteo: Natale con l'ombrello al nord, a breve arriva anche la NEVE

Natale perturbato al nord, più mite invece al sud. Torna la neve a quote sempre più basse in serata, possibili fiocchi in pianura tra Veneto ed Emilia. È solo il preludio ad un vasto peggioramento ad inizio prossima settimana!

La perturbazione di Natale sta irrompendo in queste ore sulla nostra penisola a cominciare proprio dal nord Italia: come si evince dal satellite le nubi avvolgono gran parte del settentrione, mentre le piogge iniziano a diventare sempre più forti e persistenti tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria. Nubi alte al centro-sud, ma senza fenomeni e addirittura con clima mite grazie al rinforzo dei venti di scirocco.



METEO NATALE 25 DICEMBRE 2020 | Giorno di Natale instabile al nord con nubi, piogge diffuse e nevicate a quote sempre più basse col passare delle ore. Le temperature scenderanno in modo netto e marcato dopo il tramonto, favorendo l'arrivo della neve sin verso i 200-300 metri tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia. Neve anche sull'Appennino ligure oltre 700-800 metri, con accumuli fino a 30 cm.

Stasera possibili fiocchi di neve anche in pianura tra Veneto ed Emilia. Nel frattempo nubi e piogge si estenderanno anche a Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo con neve oltre 900-1000 metri.

Sul resto del centro-sud un Natale tutto sommato mite e con qualche schiarita tra le nubi alte.



Domani, giorno di Santo Stefano, l'aria fredda scivolerà sulle regioni del centro-sud dove porterà tante piogge e nevicate fino in collina su tutto il centro Italia. Entro domani sera l'aria fredda ingloberà anche il sud dove persisterà fino a domenica 27.

Ad inizio prossima settimana è ormai confermato un vasto peggioramento del tempo di stampo polare, che coinvolgerà gran parte dell'Europa centro-occidentale e settentrionale.