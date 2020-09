Meteo: migliora al sud, in arrivo forte MALTEMPO al nord dal pomeriggio

Splende il Sole su gran parte del sud e del lato adriatico questa mattina, grazie ad un momentaneo miglioramento dovuto ad un momentaneo rinforzo dell'anticiclone. Si tratta di una piccola pausa in attesa di un peggioramento, il quale spazzerà via ogni parvenza d'estate dalla nostra penisola.



Sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e il nord, invece, troviamo tante nubi a tratti anche minacciose, con le prime piogge, segno che le correnti atlantiche non hanno alcuna intenzione di mollare la presa.



Nelle prossime ore le regioni centro-settentrionali vivranno una nuova ondata di maltempo causata da un fronte instabile proveniente dall'Atlantico e che darà luogo a fenomeni localmente molto forti come nubifragi e grandinate.



LE ZONE COLPITE | Su Liguria orientale (spezzino) e Toscana settentrionale è probabile la formazione di un forte temporale stazionario, in grado di generare piogge abbondanti e durature già dalla tarda mattinata per poi esaurirsi in serata.



Tra pomeriggio e sera si svilupperanno molti rovesci e temporali anche sulle zone interne di Lazio, Umbria, Marche e gran parte del nord, dal Piemonte fino al Triveneto. Possibilità di fenomeni intensi soprattutto sulle aree a nord del Po e a ridosso dei rilievi (piogge molto intense).