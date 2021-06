Meteo. Meno caldo e cieli finalmente più limpidi al sud, ma durerà poco: ecco cosa accadrà

Una settimana calda e fin troppo stabile sta volgendo al termine, fortunatamente con una decrescita della calura che permette alle regioni meridionali di dimenticare, per qualche ora, le eccezionali temperature raggiunte nei giorni scorsi.

L'arrivo di aria meno calda da ovest ha fatto scendere la colonnina di mercurio di circa 4-8°C su tante località del Meridione: sia chiaro, continua a far caldo ma senza dubbio siamo lontani dagli oltre 40°C rilevati tra martedì e giovedì.

Inoltre oggi, per la prima volta in settimana, i cieli sono tornati quasi limpidi e azzurri: il pulviscolo sahariano che ha sovrastato la penisola da quasi sette giorni si è dileguato, grazie alla momentanea regressione dell'anticiclone sub-tropicale.

Purtroppo si tratta di una breve tregua: da domani, infatti, il gran caldo ed il pulviscolo sahariano torneranno ad invadere le nostre regioni centro-meridionali, con qualche comparsa fin verso il nord Italia.

METEO 27 GIUGNO 2021 | Sarà una giornata stabile e soleggiata su quasi tutta la penisola, ad eccezione di isolati addensamenti in Sicilia e Calabria e sull'arco alpino. Non mancheranno anche dei temporali sparsi fra tardo pomeriggio e sera sui monti di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino.

Temperature stazionarie o in lieve aumento rispetto a ieri, ma al sud ben sotto i 40°C rilevati nei giorni scorsi. L'unica eccezione potrebbe essere solo l'entroterra siciliano, tra catanese, ragusano, ennese e nisseno, dove potremo sfiorare i 40-41°C nel pomeriggio.