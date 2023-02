Meteo: Marzo inizierebbe con uno SCONQUASSO BARICO clamoroso! Guardate...

Un affondo del genere si vede raramente e il modello americano da qualche giorno lo segnala nelle sue emissioni ufficiali. Si parla dei primi giorni di marzo, esattamente del primo fine settimana del mese.

Approfittando della presenza in sede mediterranea di un'area depressionaria e di una notevole pulsazione dell'anticiclone delle Azzorre verso la Groenlandia sino addirittura a sconfinare poi sul Canada con moto antizonale, ecco che una lingua di aria gelida si spingerebbe dal Polo verso il centro Europa con l'obiettivo di conquistare anche l'Italia.

Potrebbero essere questi gli effetti dello stratwarming osservato in stratosfera, anche se non si assisterà ad una vera divisione del vortice polare in troposfera. Tuttavia una situazione del genere sarebbe decisamente eclatante, considerando quali risvolti ci potrebbero essere, considerando ormai anche un'insolazione più generosa che induce fenomeni di instabilità atmosferica all'arrivo dell'aria fredda.



Ecco allora il quadro termico a 1500m previsto per domenica 5 marzo:

Ma è uno scenario solo estremo che presto verrà cancellato oppure è contemplato da altre emissioni? Di emissioni che vanno in tal senso ce ne sono diverse, ovviamente non ancora la maggioranza, ma intanto ve le segnaliamo:

L'attendibilità dunque si attesta attorno al 25-30% e le conseguenze sull'Europa sarebbero quello di un ritorno in grande stile dell'inverno e per l'Italia risvolti perturbati, magari anche nevosi a quote basse su diverse regioni. Seguite anche questo interessante filone del tempo nei prossimi aggiornamenti!