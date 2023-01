Meteo MARTEDI', le ultimissime sul maltempo e la neve in arrivo

La vasta irruzione fredda di origine polare-marittima sta muovendo i primi passi nel Mediterraneo e già sta determinando piogge e rovesci su molte località del nordest e del lato tirrenico. Il maltempo entrerà nel vivo a partire da martedì quando comincerà a farsi sentire, con più vigore, il flusso freddo sulle regioni del nord ed il forte libeccio sul resto d'Italia. Sarà solo l'inizio di una settimana ricca di maltempo, come già approfondito qui.

Ma che martedì ci aspetta? Vediamolo subito con un approfondito focus per ogni macro-settore italiano.

NORD - Dopo una notte complessivamente avara di fenomeni si prospetta un deciso peggioramento al mattino a cominciare dalla Liguria centro-orientale e l'Emilia. Già in questa fase avremo piogge e fiocchi di neve fino a quote collinari. Fra la tarda mattina e il pomeriggio fenomeni in rapida estensione a tutta l'Emilia Romagna, Lombardia, Trentino alto Adige, Veneto ed entro sera anche sul Friuli. Più in ombra Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove ci aspettiamo fenomeni molto più rari.

La neve scenderà fino in pianura su Emilia occidentale (principalmente piacentino) e in Lombardia (specie le basse pianure) con accumuli variabili tra 0 e 3 cm. Non escludiamo qualche rovescio nevoso un po' più sostenuto seppur isolato. Fiocchi fino in collina o bassa collina su genovese e Tigullio. Fioccate coreografiche sul Piemonte con bassa possibilità di accumuli. Neve oltre 500-600 metri su Veneto, Friuli, Trentino alto Adige, eccetto i fondovalle alpini dove potrà nevicare fino a bassissima quota.

In serata fenomeni in graduale attenuazione.

Il video col meteo per domani:

CENTRO - Sensibile peggioramento su tutta la fascia tirrenica, Sardegna compresa. Piogge diffuse e locali forti rovesci specie a ridosso dei monti per l'effetto STAU, laddove il forte libeccio andrà a convogliare l'umidità. Raffiche di vento superiori ai 60-70 km/h. Piogge in sconfinamento anche su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, più concentrate nei settori interni. Neve in Appennino inizialmente oltre i 1500 metri, in calo di quota fino a 900-1000 metri entro sera.

SUD - Vento di libeccio a tratti burrascoso su Campania e Puglia, molto forte altrove. Piogge diffuse e rovesci su Campania, Basilicata, Calabria settentrionale. Piovaschi in sconfinamento sulla Puglia, più asciutto all'estremo sud. Attenzione alle forti mareggiate sulle coste tirreniche.