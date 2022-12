Meteo-maltempo: tra questa sera e domattina altra PIOGGIA in arrivo sull'Italia

Ecco l'ultima immagine da satellite nel campo dell'infrarosso che ritrae il tempo delle ultime ore in Italia:

Si allontana verso levante il fronte occluso che tanta pioggia ha portato in Italia nella giornata di sabato. C'è un breve intervallo, ma a stretto giro è presente un nuovo corpo nuvoloso attualmente sul Golfo del Leone, che interesserà il nord e il centro tra questa sera, la notte e la mattinata di domani, lunedi 5 dicembre.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 12 e le 18 di oggi, domenica 4 dicembre:

Una tregua armata con piovaschi sparsi sul Tirreno e residui fenomeni al nord-est, con neve sopra i 1500 metri. Osservate però il corpo nuvoloso cerchiato in bianco; questo determinerà un nuovo peggioramento, come si nota nella mappa successiva, ovvero quella tra le 18 e le 00 su lunedi 5:

Piogge e rovesci sul nord-ovest ed in tendenza anche sulla Toscana. Quota neve in rialzo fino a 1200-1400 metri. Qualche piovasco anche nel Lazio, per il resto tempo asciutto.

Infine, questa è la sommatoria delle piogge attese in Italia tra le 00 e le 6 di domani mattina, lunedi 5 dicembre:

Piogge e rovesci sparsi su quasi tutto il centro e il nord con neve sulle Alpi sopra i 1400-1500 metri. Dalla tarda mattinata inizierà a migliorare il tempo sul nord-ovest e gli eventuali rovesci si concentreranno al centro e sul nord-est. Temperature sempre nel complesso miti, specie al centro e al meridione.

